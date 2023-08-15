Годовалый ребенок погиб в Кузбассе, задев зарядное устройство

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Годовалый мальчик скончался в Кемеровской области, предположительно, задев провод зарядки от телефона, включенного в розетку. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел в ночь на 14 августа. Ребенок находился в квартире дома в Заводском районе с родителями.

"Мама зашла в комнату проверить сына и обнаружила его на полу в бессознательном состоянии, рядом лежал провод от зарядного устройства, которое было включено в розетку. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка", – говорится в сообщении ведомства.

По версии региональной прокуратуры, мальчик мог получить смертельный удар током от подключенного в розетку зарядного устройства. По факту произошедшего СК возбудил дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

До этого после удара тока погиб 15-летний подросток из Екатеринбурга. Предполагалось, что мальчика ударило током в момент, когда он залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Один из подростков, находившийся в момент инцидента в том же месте, пострадал.

