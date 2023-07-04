Подросток погиб в Подольске, вдохнув пары из баллона с освежителем воздуха

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Подросток погиб в подмосковном Подольске, вдохнув пары из баллона с освежителем воздуха. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Инцидент произошел 30 июня в момент, когда мальчик, прогуливаясь с компанией друзей по улице, вдохнул пары. После этого его самочувствие ухудшилось и он потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.

По факту произошедшего ведомство организовало доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, изъят баллон, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.

Следователи настоятельно рекомендовали родителям провести с детьми беседу в целях недопущения подобных ситуаций.

До этого 15-летний подросток скончался в Екатеринбурге после удара током. По версии следователей, трагедия произошла после того, как мальчик забрался за мячом на трансформаторную подстанцию. Еще один 15-летний мальчик пострадал.

