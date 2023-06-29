Один ребенок погиб и двое пострадали в ДТП в Ставропольском крае

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ставрополья"

В Курском округе Ставропольского края произошла авария, в результате которой погиб ребенок. Еще двое детей пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, в 14:20 на 48-м километре дороги Новопавловск – Курская – Моздок водитель, находившийся за рулем машины ВАЗ-2114, съехал с шоссе в поле, после чего автомобиль перевернулся.

"От полученных травм на месте скончалась семилетняя девочка", – отметили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД добавили, что еще два ребенка были госпитализированы, водитель автомобиля, 34-летний мужчина, и его жена не пострадали. Подчеркивается, что супруги перевозили детей в машине без детских автокресел, что является нарушением правил дорожного движения.

Ранее столкновение автомобиля с грузовиком произошло в Сергиевском районе Самарской области на 1 086-м километре трассы "Урал", в ДТП погибли мужчина и ребенок.

По словам сотрудников регионального управления МВД РФ, три человека, среди которых женщина и двое детей, получили травмы и были переданы медикам.



ДТП с участием трех автомобилей произошло на ЦКАД