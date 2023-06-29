17:19Происшествия
Один ребенок погиб и двое пострадали в ДТП в Ставропольском крае
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ставрополья"
В Курском округе Ставропольского края произошла авария, в результате которой погиб ребенок. Еще двое детей пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
По предварительным данным, в 14:20 на 48-м километре дороги Новопавловск – Курская – Моздок водитель, находившийся за рулем машины ВАЗ-2114, съехал с шоссе в поле, после чего автомобиль перевернулся.
"От полученных травм на месте скончалась семилетняя девочка", – отметили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД добавили, что еще два ребенка были госпитализированы, водитель автомобиля, 34-летний мужчина, и его жена не пострадали. Подчеркивается, что супруги перевозили детей в машине без детских автокресел, что является нарушением правил дорожного движения.
Ранее столкновение автомобиля с грузовиком произошло в Сергиевском районе Самарской области на 1 086-м километре трассы "Урал", в ДТП погибли мужчина и ребенок.
По словам сотрудников регионального управления МВД РФ, три человека, среди которых женщина и двое детей, получили травмы и были переданы медикам.
ДТП с участием трех автомобилей произошло на ЦКАД
Читайте также