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16:33

Происшествия

Депздрав Москвы начал проверку после смерти ребенка, которого отказались госпитализировать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент здравоохранения Москвы начал проверку качества оказания медицинской помощи шестилетнему ребенку, которого якобы отказалась госпитализировать скорая помощь. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

"В настоящее время медицинская инспекция проверяет оказание помощи ребенку на каждом из этапов: в амбулаторной и скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о том, что вызванный на дом врач заподозрил у несовершеннолетнего менингит, а также выдал направление на госпитализацию. Позже бригада скорой помощи, которую вызвали к ребенку, не забрала мальчика в больницу. Впоследствии мальчик умер.

До этого сообщалось, что 16-летний подросток из Омска погиб от разряда тока во время ремонта домашнего компьютера. Приехавшая скорая помощь не смогла ничего сделать. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".​

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