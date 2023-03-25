Мать с задыхающимся сыном в Подмосковье высадили из скорой за неуплату 100 тыс руб – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мать с 13-летним сыном, который начал задыхаться на фоне ранее развившейся двусторонней пневмонии, отказались транспортировать на машине скорой помощи из Видного в Москву, требуя заплатить за услугу 100 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на отца мальчика Эльшада Шаралиева.

Ребенок заболел в начале марта. Его госпитализировали в местную больницу, где врачи не смогли оказать помощь несовершеннолетнему. По словам отца мальчика, его состояние только ухудшилось.

Чтобы спасти сына, Шаралиев с супругой обратились к услугам частной скорой помощи. Однако ранее обговоренная сумма оказалась меньше той, что фельдшер скорой помощи озвучил после прибытия в подмосковный город.

Договорившись с диспетчером, мужчина оплатил часть заявленной суммы. Однако водитель скорой помощи, увидев полученную сумму, высадил женщину с ребенком по пути в московское медучреждение и уехал.

По словам Шаралиева, в медицинской компании, которая предоставляла услуги, заявили, что фельдшер был уволен. Однако отец ребенка с подобным решением не согласен и намерен обратиться в СК и прокуратуру.

До этого водитель сбил женщину с двумя детьми в Ленинградской области. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. При происшествии никто не пострадал.



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