Суд в Сочи отправил под домашний арест мать ребенка, скончавшегося от истощения

Фото: телеграм-канал "Следком"

Матери скончавшегося от истощения в Сочи ребенка Оксане Мироновой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СКР по Краснодарскому краю.

Ранее 33-летнюю женщину задержали. Ее обвиняют по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности младенцу").

По версии следствия, женщина проигнорировала необходимые при рождении ребенка меры, что стало причиной его смерти. После домашних родов младенец не был поставлен на учет в медучреждение, не получил осмотра специалистов. Постепенное ухудшение состояния здоровья новорожденного при отсутствии помощи медиков привело к его смерти.

"Ей (Оксане Мироновой. – Прим. ред.) установлены следующие запреты и ограничения: выход за пределы территории домовладения; общение без разрешения следователя с участниками уголовного производства; отправка и получение почтово-телеграфных отправлений; использование средств связи и информационно-коммуникационной сети Интернет", – говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела находится на контроле в краевом следственном управлении. Председатель ГСУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по результатам расследования дела.

В свою очередь, соседка пары в поселке Вардан в Сочи рассказала телеканалу "360", что женщина во время беременности тайком от супруга Максима Лютого питалась капустой у знакомых.

"Она приходила беременная в соседский дом и кушала из-под полы. Ее кормили знакомые девочки капустой, потому что, видимо, он даже не давал есть", – сообщила женщина.

По словам собеседницы телеканала, воспитать ребенка праноедом хотел именно мужчина. Лютый, по ее словам, мог оказывать на Миронову давление с позиции абьюзера – на грубое отношение сыроеда с женщинами жаловались даже мужчины, приходившие на его организованные ретриты.

Лютый часто проводил для местных сеансы йоги. Однако, как рассказала соседка, не все верили в его рассказы о высшей миссии, спасении мира, насыщении солнцем и на другие темы.

Родившийся 11 февраля младенец скончался 8 марта. Причинами смерти ребенка стали истощение и пневмония. Затрудненное дыхание, хрипы и судороги появились у малыша еще в начале марта, однако его родители проигнорировали недомогание и не стали обращаться за помощью к специалистам.

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