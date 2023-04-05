Трехлетний ребенок погиб после падения в ванну с горячей водой в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трехлетняя девочка погибла после падения в ванну с горячей водой в подмосковной Дубне. Возбуждено уголовное дело по факту причинения ребенку смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 4 апреля девочка находилась дома с матерью. В какой-то момент женщина отлучилась в магазин, а вернувшись, обнаружила ребенка в наполненной ванной без признаков жизни.

Следователи проводят комплекс следственных действий, чтобы установить причины и обстоятельства гибели ребенка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В связи со случившемся СК призывает родителей быть более бдительными и следить за детьми, не оставлять их без присмотра в ванной, наполненной водой, в помещениях с открытыми окнами и с травмоопасными предметами.

Проверку также организовала прокуратура. По ее данным, без присмотра родителей дома остались двое малолетних детей. В результате девочка упала в ванну с горячей водой. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик утонул в бассейне спорткомплекса на севере Москвы. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза.



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