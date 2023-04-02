Семилетний мальчик утонул в бассейне спорткомплекса на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На севере Москвы в бассейне спортивного комплекса утонул ребенок. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

По словам Ивановой, 1 апреля в ходе посещения бассейна скончался семилетний мальчик. Она рассказала, что на данный момент правоохранители осматривают записи камер видеонаблюдения, допрашивают сотрудников спорткомплекса, а также изучают служебную документацию. Также следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что восьмилетний житель Краснодарского края утонул, катаясь на самодельном плавсредстве по реке Бейсуг. Происшествие случилось 3 марта в станице Новомалороссийской Выселковского района. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!