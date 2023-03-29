Задержан врач, высадивший ребенка с пневмонией из частной скорой помощи в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В городском округе Видное Московской области задержали врача частной медицинской организации, высадившего мальчика с пневмонией из машины скорой помощи, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК.

Отмечается, что 52-летнего врача подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Покушение на мошенничество в крупном размере".

По версии следствия, 11 марта подозреваемый во время оказания экстренной медицинской помощи больному на коммерческой основе потребовал от матери ребенка выплатить за оказание своих услуг дополнительные денежные средства свыше ранее уплаченной суммы.

Получив отказ, медик потребовал от женщины забрать своего ребенка и покинуть автомобиль. У ребенка диагностировали двустороннюю пневмонию.

Об инциденте уже доложили главе СК РФ Александру Бастрыкину. Следователи допросили потерпевшего, а также сотрудников частной медицинской организации. Также они изъяли документацию, провели обыск в организации и по месту жительства подозреваемого.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Ранее сообщалось, что мать с 13-летним сыном, который начал задыхаться на фоне ранее развившейся двусторонней пневмонии, отказались транспортировать на машине скорой помощи из Видного в Москву, требуя заплатить за услугу 100 тысяч рублей.

Ребенок заболел в начале марта. Его госпитализировали в местную больницу, где врачи не смогли оказать помощь несовершеннолетнему. По словам отца мальчика, его состояние только ухудшилось.

Чтобы спасти сына, мужчина с супругой обратились к услугам частной скорой помощи. Однако ранее обговоренная сумма оказалась меньше той, что фельдшер скорой помощи озвучил после прибытия в подмосковный город.

Договорившись с диспетчером, мужчина оплатил часть заявленной суммы. Однако водитель скорой помощи, увидев полученную сумму, высадил женщину с ребенком по пути в московское медучреждение и уехал.

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