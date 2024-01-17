Подростка ударило током при настройке гитары в студии Воронежа

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В Воронеже 13-летний подросток пострадал от удара током во время настройки гитары в музыкальной студии. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка СК РФ.

Ранее в Сети распространилась информация о том, в больницу Воронежа привезли мальчика, получившего удар током.

"Несовершеннолетний, находясь в студии, расположенной на улице Комиссаржевской, настраивал электрогитару, когда его ударило током. По данным СМИ, сотрудники студии скорую помощь не вызвали, а обработали рану на руке подростка и выставили его на улицу", – говорится в публикации СК.

При этом следователи отмечают, что другие дети продолжили репетицию на том же оборудовании.

Специалисты намерены провести проверку по данному инциденту, в ходе которой правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний подросток скончался от удара током. Уточнялось, что мальчик получил электрический удар, когда залез на трансформаторную подстанцию, чтобы достать мяч.

Также в результате произошедшего пострадал еще один подросток, ему оказали медицинскую помощь. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.