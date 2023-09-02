Восьмиклассник погиб, вдохнув газ из баллончика, в Каменске-Уральске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восьмиклассник погиб в Каменске-Уральске после того, как вдохнул газ из баллончика. Это случилось 1 сентября, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, ребенок почувствовал себя плохо и упал. Его друзья вызвали врачей, однако они констатировали смерть. Предварительно, мальчик умер из-за вдыхания паров газовой смеси. В его одежде нашли баллончик для заправки газовых устройств.

"Прокуратура... проводит проверку соблюдения требований законодательства в связи с гибелью несовершеннолетнего подростка, предположительно, в результате вдыхания паров газа", – подчеркнула прокуратура.

Ведомство контролирует ход проверки.

До этого годовалый мальчик скончался в Кемеровской области, предположительно, задев провод зарядки от телефона, включенного в розетку. Инцидент произошел в ночь на 14 августа. Ребенок находился в квартире дома в Заводском районе с родителями. По факту произошедшего СК возбудил дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Ранее после удара тока погиб 15-летний подросток из Екатеринбурга. Предполагалось, что мальчика ударило током в момент, когда он залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Один из подростков, находившийся в момент инцидента в том же месте, пострадал.

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