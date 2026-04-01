01 апреля, 14:18

Бизнесмен Дерипаска вновь призвал перейти на шестидневку с 12-часовым рабочим днем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бизнесмен Олег Дерипаска вновь заявил, что вывести Россию из кризиса за пять лет способен лишь жесткий трудовой режим – для этого нужно ввести шестидневную неделю и 12-часовой рабочий день.

"Сейчас, кажется, почти все уроки выучены – слезы лить никто не будет. Да и деловым русичам уже не до этого. 12/6 – и через пять лет все поправим", – написал он в своем телеграм-канале.

Позже Дерипаска уточнил, что под "поправим" он подразумевал возможность расплатиться хотя бы с половиной "кабальных долгов госбанкам". При этом, считает бизнесмен, для нормальной жизни стране необходимы отказ от государственного капитализма, защита прав инвесторов и декриминализация предпринимательской деятельности.

Вместе с тем он подверг критике действия российских макроэкономистов. По его оценке, они сознательно допустили укрепление рубля более чем на 30%, в результате чего население и экономика стали беднее практически в два раза. Эту меру Дерипаска назвал "шоковой терапией", а также охарактеризовал как жесткий и бессмысленный эксперимент над экономикой.

Аналогичную инициативу бизнесмен уже предлагал 30 марта. Он утверждал, что такие меры помогут быстрее адаптироваться к внешним ограничениям и ускорить экономическую трансформацию.

Его идею поддержал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что часть российской экономики уже давно перешла на такой график, а многие работают не только в субботу, но и в воскресенье.

Однако в Госдуме такую инициативу раскритиковали. Глава комитета нижней палаты парламента по труду Ярослав Нилов отметил, что любые изменения трудового законодательства должны обсуждаться в рамках трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства.

В свою очередь, замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил категорически против этой идеи. Он предложил Дерипаске пару лет поработать простым рабочим на своих заводах и лично прочувствовать 12-часовую смену.

