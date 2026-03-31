31 марта, 21:14

Общество

В ОП предложили Дерипаске поработать простым рабочим на заводе

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российскому миллиардеру Олегу Дерипаске стоит пару лет поработать простым рабочим на своих заводах и лично прочувствовать 12-часовую смену. Такое предложение в беседе с ТАСС высказал замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Он отметил, что выступает категорически против предложения Дерипаски про шестидневную рабочую неделю и 12-часовый рабочий день. Гриб напомнил, что все переработки носят добровольный характер и должны оплачиваться в двойном размере.

"Как заслуженный юрист России хочу напомнить, <...> что в соответствии со статьей 7 нашей Конституции Россия – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, охрану труда и здоровья людей", – добавил Гриб.

Ранее Дерипаска предложил ввести в стране шестидневный рабочий график с занятостью с 08:00 до 20:00. По его мнению, такие меры помогут быстрее адаптироваться к внешним ограничениям и ускорить экономическую трансформацию.

Идею миллиардера поддержал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что часть российской экономики уже давно перешла на такой график, а многие работают не только в субботу, но и в воскресенье.

В Госдуме, однако, идею предпринимателя раскритиковали. Глава комитета нижней палаты парламента по труду Ярослав Нилов подчеркнул, что любые изменения трудового законодательства должны обсуждаться в рамках трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства.

