Миллиардер Дерипаска предложил перейти на шестидневку с 12-часовым рабочим днем

Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил ввести в стране шестидневный рабочий график с занятостью с 08:00 до 20:00. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его мнению, такие меры помогут быстрее адаптироваться к внешним ограничениям и ускорить экономическую трансформацию.

"И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график – с восьми до восьми, включая субботу, – тем быстрее пройдем эту трансформацию", – пояснил предприниматель.

Он добавил, что знает людей, которые живут в таком графике еще с 1990-х годов и продолжают придерживаться его до сих пор. По его словам, в новых условиях им будет легче, чем остальным.

Также Дерипаска подчеркнул, что в условиях ограниченных ресурсов россияне способны мобилизоваться и увеличить интенсивность труда.

Ранее сообщалось, что майские праздники в текущем году будут длиться шесть дней. 1 мая – День Труда – выпадает на пятницу, в связи с чем выходные дни будут 1, 2 и 3 мая. В свою очередь, 9 мая – День Великой Победы – совпадает с субботой, поэтому 9, 10 и 11-го числа также будут выходными днями.