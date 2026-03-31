Психолог Шевеленкова: шестидневная рабочая неделя ухудшит рождаемость

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю с 12-часовым графиком. Реальна ли такая идея и как новый график может сказаться на здоровье граждан, разбиралась Москва 24.

"Негритянская плантация"?

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России нужно ввести шестидневный рабочий график и трудиться по 12 часов (с 08:00 до 20:00). Такая мера поможет ускорить экономическую трансформацию и поможет быстрее адаптироваться к внешним ограничениям, отметил он. Миллиардер также добавил, что отдельные граждане следуют такому распорядку, еще начиная с 1990‑х.

Позднее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал идею, но все же предложил вводить меры дифференцированно.

Геннадий Онищенко академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Уже часть экономики нашей перешла давно, они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет. А что касается всех остальных отраслей, во всяком случае большинство в принципе может это сделать.

Он указал, что подобный график может быть внедрен прежде всего в отраслях, связанных с производством материальных благ, добычей и переработкой ресурсов.

Онищенко подчеркнул, что такое решение должно быть обосновано. Ключевое условие – обеспечение работникам компенсации и возможностей для восстановления. При этом активная трудовая деятельность критически важна, чтобы не допустить рецессии в России, уверен он.

Однако против шестидневной рабочей недели в разговоре с RT высказался зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Он отметил, что такое предложение не поможет экономике, а спровоцирует недовольство общества.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Превращать страну в негритянскую плантацию из XVIII века – странное решение.

Также в Госдуме отметили, что Дерипаска имеет право на свое мнение, однако в парламенте нет инициативы по изменению рабочей недели. Как отметил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, всевозможные поправки в трудовое законодательство должны обсуждаться в рамках трехсторонней комиссии с участием работодателей, профсоюзов и правительства.

Парламентарий добавил, что сейчас в Госдуме, наоборот, все чаще предлагают сократить рабочую неделю до четырех дней для отдельных категорий. Сам Нилов поддержал эту идею, но лишь с сохранением зарплаты и отсутствием излишней нагрузки на бизнес, поскольку резкие изменения модели занятости могут спровоцировать социальное напряжение.

"Кроме того, к рассмотрению во втором чтении готовится законопроект, связанный с переработками. Сегодня по Трудовому кодексу максимальное количество переработок – 120 часов в год. Предлагается увеличить", – отметил депутат.

Мозг будет в шоке

12-часовой рабочий день может подойти только тем, кто имеет высокое качество жизни. Например, тех, кого ежедневно шофер возит в офис, есть няня, помогающая с детьми. Им легче жить в таком графике, подчеркнула в разговоре с Москвой 24 клинический психолог, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета медицинской психологии Института психологии им. Л. С. Выготского РГГУ Татьяна Шевеленкова.

"Однако тем, кто ездит на отдаленное предприятие на общественном транспорте, будет тяжело с таким темпом жизни. Это приведет к истощению ресурсов. Кроме того, снизится качество вовлеченности в семейные отношения. Соответственно, снизится количество времени, которое можно провести с близкими, пообщаться с ними, ухудшится и рождаемость", – предупредила эксперт.

По ее словам, ввести 12-часовой рабочий день возможно только при условии, когда трудящийся понимает: это временно и можно в любой момент перейти на привычный график.





Татьяна Шевеленкова клинический психолог, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета медицинской психологии То есть необходим обратный путь. Иначе психика воспринимает это как жесткое принуждение, и здесь человек поставлен в ситуацию выживания. Организму нужен 7–8 часовой сон для восстановления. Если человек работает по 12, а также тратит долгое время на дорогу, это занимает порядка 14 часов жизни. Остается 10, из которых можно убрать 8 для сна. Времени на семью не остается.

В таком случае также не хватает времени для избавления от стресса. Поэтому, оказавшись в этой ситуации, едва ли не единственный способ – прибегнуть к экстремальным методам расслабления (например, к употреблению алкоголя) в ситуации очень высокого напряжения, заключила эксперт.

Однако, если руководство станет думать, как правильно выстроить шестидневный рабочий день, а мозг сможет получить возможность разгрузки, человек справится с таким графиком, считает нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская.

"Работа – это четко структурированная деятельность, а самый главный фактор – мотивация. Любимая работа даже при шестидневке послужит росту, в том числе пониманию себя. Если она приносит стресс, лучше поменять профессию. Когда человек находится не на своем месте, он выгорит и за три дня из-за истощения эмоциональной регуляции", – отметила нейропсихолог в разговоре с Москвой 24.

Она обратила внимание, что в мозге человека есть три блока. Первый – энергетический: это "аккумулятор". Орган может истощаться из-за чрезмерной нагрузки, но его поддерживают такие занятия, как спорт, прогулки, проветриваемое помещение, переключение между разными задачами.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Второй блок – прием и хранение информации. Мозг может пострадать из-за плохого отношения к себе, употребления психоактивных веществ, недосыпа. Третий – контроль, программирование, за что отвечают лобные доли. Он развивается благодаря деятельности, которую человек планирует. И если выстроить шестидневную работу с учетом вышеперечисленного, все может эффективно получиться.

Однако, попадая в ситуацию стресса, тревоги и контроля, мозг "мстит" за то, что человек не регулирует себя и истощает свои ресурсы, указала Петровская.

Нарушение трудовых норм

При этом с точки зрения закона переход на шестидневку с 12-часовым рабочим днем полностью противоречит действующему Трудовому кодексу Российской Федерации, подчеркнула в разговоре с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"Статья 91 ТК РФ устанавливает 40-часовую рабочую неделю как норму. Предложенный график – это уже 72 часа, что почти вдвое превышает этот показатель", – объяснила эксперт.

Если же рассматривать 32 часа как дополнительные, тогда есть норма, которая ограничивает ее 120 часами в год (ст. 99 ТК РФ). Это около 2,3 часа переработок в неделю. В таком случае можно сказать, что в плане сверхурочных новый график превышает ограничения более чем в 10 раз за неделю, подчеркнула Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Второй вопрос – как это скажется на производительности. Научные исследования говорят, что увеличение рабочих часов ведет к непропорциональному снижению эффективности и серьезным рискам для здоровья. В исследованиях тоже показано, что после 50 часов работы в неделю производительность резко падает, а после 60 прирост полезной работы практически равен нулю.

При этом количество ошибок, особенно в сложных задачах, возрастает в 2–3 раза. Работа по 12 часов в день приводит к накоплению усталости, замедлению темпа в течение недели, риску выгорания и угрозам для здоровья, предупредила HR-эксперт.

"Медицинские исследования показывают, что работа более 52–55 часов в неделю сказывается на сердечно-сосудистых заболеваниях, вероятности инсульта и диабета. Шестидневная рабочая неделя резко сокращает время на восстановление, особенно сейчас, когда много стресса, что критически для здоровья. Для долгосрочного сохранения состояния без серьезных последствий рекомендуется не превышать порог в 50–52 часа в неделю", – указала специалист.

Она добавила, что даже та категория людей, которая генетически предрасположена к небольшому количеству сна и долгой работоспособности, пострадает от снижения когнитивных функций.

"Мне кажется, мотивация при таком режиме будет стремиться к нулю из-за полного отсутствия восстановительного баланса между работой и жизнью. Как будто бы только одна работа существует, а жизни нет", – отметила эксперт.

Подобный график будет способствовать демотивации и текучке, потому что потеря единственного полноценного выходного дня и личного времени приведет к резкому падению морального духа, лояльности, вовлеченности. Это сделает компанию крайне непривлекательной для хороших сотрудников, которые сейчас чаще ищут гибкие форматы работы вплоть до четырехдневной недели, заключила Лоикова.