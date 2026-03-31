31 марта, 17:37

Психолог Шевеленкова: шестидневная рабочая неделя ухудшит рождаемость

Засучив рукава: смогут ли россияне работать по 12 часов 6 дней в неделю

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю с 12-часовым графиком. Реальна ли такая идея и как новый график может сказаться на здоровье граждан, разбиралась Москва 24.

"Негритянская плантация"?

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России нужно ввести шестидневный рабочий график и трудиться по 12 часов (с 08:00 до 20:00). Такая мера поможет ускорить экономическую трансформацию и поможет быстрее адаптироваться к внешним ограничениям, отметил он. Миллиардер также добавил, что отдельные граждане следуют такому распорядку, еще начиная с 1990‑х.

Позднее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал идею, но все же предложил вводить меры дифференцированно.

Уже часть экономики нашей перешла давно (на такой график. – Прим. ред.), они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет. А что касается всех остальных отраслей, во всяком случае большинство в принципе может это сделать.
Геннадий Онищенко
академик РАН, зампрезидента Российской академии образования

Он указал, что подобный график может быть внедрен прежде всего в отраслях, связанных с производством материальных благ, добычей и переработкой ресурсов.

Онищенко подчеркнул, что такое решение должно быть обосновано. Ключевое условие – обеспечение работникам компенсации и возможностей для восстановления. При этом активная трудовая деятельность критически важна, чтобы не допустить рецессии в России, уверен он.

Однако против шестидневной рабочей недели в разговоре с RT высказался зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Он отметил, что такое предложение не поможет экономике, а спровоцирует недовольство общества.

Превращать страну в негритянскую плантацию из XVIII века – странное решение.
Виталий Милонов
зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Также в Госдуме отметили, что Дерипаска имеет право на свое мнение, однако в парламенте нет инициативы по изменению рабочей недели. Как отметил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, всевозможные поправки в трудовое законодательство должны обсуждаться в рамках трехсторонней комиссии с участием работодателей, профсоюзов и правительства.

Парламентарий добавил, что сейчас в Госдуме, наоборот, все чаще предлагают сократить рабочую неделю до четырех дней для отдельных категорий. Сам Нилов поддержал эту идею, но лишь с сохранением зарплаты и отсутствием излишней нагрузки на бизнес, поскольку резкие изменения модели занятости могут спровоцировать социальное напряжение.

"Кроме того, к рассмотрению во втором чтении готовится законопроект, связанный с переработками. Сегодня по Трудовому кодексу максимальное количество переработок – 120 часов в год. Предлагается увеличить", – отметил депутат.

Мозг будет в шоке

12-часовой рабочий день может подойти только тем, кто имеет высокое качество жизни. Например, тех, кого ежедневно шофер возит в офис, есть няня, помогающая с детьми. Им легче жить в таком графике, подчеркнула в разговоре с Москвой 24 клинический психолог, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета медицинской психологии Института психологии им. Л. С. Выготского РГГУ Татьяна Шевеленкова.

"Однако тем, кто ездит на отдаленное предприятие на общественном транспорте, будет тяжело с таким темпом жизни. Это приведет к истощению ресурсов. Кроме того, снизится качество вовлеченности в семейные отношения. Соответственно, снизится количество времени, которое можно провести с близкими, пообщаться с ними, ухудшится и рождаемость", – предупредила эксперт.

По ее словам, ввести 12-часовой рабочий день возможно только при условии, когда трудящийся понимает: это временно и можно в любой момент перейти на привычный график. 

То есть необходим обратный путь. Иначе психика воспринимает это как жесткое принуждение, и здесь человек поставлен в ситуацию выживания. Организму нужен 7–8 часовой сон для восстановления. Если человек работает по 12, а также тратит долгое время на дорогу, это занимает порядка 14 часов жизни. Остается 10, из которых можно убрать 8 для сна. Времени на семью не остается.
Татьяна Шевеленкова
клинический психолог, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета медицинской психологии

В таком случае также не хватает времени для избавления от стресса. Поэтому, оказавшись в этой ситуации, едва ли не единственный способ – прибегнуть к экстремальным методам расслабления (например, к употреблению алкоголя) в ситуации очень высокого напряжения, заключила эксперт.

Однако, если руководство станет думать, как правильно выстроить шестидневный рабочий день, а мозг сможет получить возможность разгрузки, человек справится с таким графиком, считает нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская.

"Работа – это четко структурированная деятельность, а самый главный фактор – мотивация. Любимая работа даже при шестидневке послужит росту, в том числе пониманию себя. Если она приносит стресс, лучше поменять профессию. Когда человек находится не на своем месте, он выгорит и за три дня из-за истощения эмоциональной регуляции", – отметила нейропсихолог в разговоре с Москвой 24.

Она обратила внимание, что в мозге человека есть три блока. Первый – энергетический: это "аккумулятор". Орган может истощаться из-за чрезмерной нагрузки, но его поддерживают такие занятия, как спорт, прогулки, проветриваемое помещение, переключение между разными задачами. 

Второй блок – прием и хранение информации. Мозг может пострадать из-за плохого отношения к себе, употребления психоактивных веществ, недосыпа. Третий – контроль, программирование, за что отвечают лобные доли. Он развивается благодаря деятельности, которую человек планирует. И если выстроить шестидневную работу с учетом вышеперечисленного, все может эффективно получиться.
Нина Петровская
нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека

Однако, попадая в ситуацию стресса, тревоги и контроля, мозг "мстит" за то, что человек не регулирует себя и истощает свои ресурсы, указала Петровская.

Нарушение трудовых норм

При этом с точки зрения закона переход на шестидневку с 12-часовым рабочим днем полностью противоречит действующему Трудовому кодексу Российской Федерации, подчеркнула в разговоре с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"Статья 91 ТК РФ устанавливает 40-часовую рабочую неделю как норму. Предложенный график – это уже 72 часа, что почти вдвое превышает этот показатель", – объяснила эксперт.

Если же рассматривать 32 часа как дополнительные, тогда есть норма, которая ограничивает ее 120 часами в год (ст. 99 ТК РФ). Это около 2,3 часа переработок в неделю. В таком случае можно сказать, что в плане сверхурочных новый график превышает ограничения более чем в 10 раз за неделю, подчеркнула Лоикова.

Второй вопрос – как это скажется на производительности. Научные исследования говорят, что увеличение рабочих часов ведет к непропорциональному снижению эффективности и серьезным рискам для здоровья. В исследованиях тоже показано, что после 50 часов работы в неделю производительность резко падает, а после 60 прирост полезной работы практически равен нулю.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

При этом количество ошибок, особенно в сложных задачах, возрастает в 2–3 раза. Работа по 12 часов в день приводит к накоплению усталости, замедлению темпа в течение недели, риску выгорания и угрозам для здоровья, предупредила HR-эксперт.

"Медицинские исследования показывают, что работа более 52–55 часов в неделю сказывается на сердечно-сосудистых заболеваниях, вероятности инсульта и диабета. Шестидневная рабочая неделя резко сокращает время на восстановление, особенно сейчас, когда много стресса, что критически для здоровья. Для долгосрочного сохранения состояния без серьезных последствий рекомендуется не превышать порог в 50–52 часа в неделю", – указала специалист. 

Она добавила, что даже та категория людей, которая генетически предрасположена к небольшому количеству сна и долгой работоспособности, пострадает от снижения когнитивных функций.

"Мне кажется, мотивация при таком режиме будет стремиться к нулю из-за полного отсутствия восстановительного баланса между работой и жизнью. Как будто бы только одна работа существует, а жизни нет", – отметила эксперт. 

Подобный график будет способствовать демотивации и текучке, потому что потеря единственного полноценного выходного дня и личного времени приведет к резкому падению морального духа, лояльности, вовлеченности. Это сделает компанию крайне непривлекательной для хороших сотрудников, которые сейчас чаще ищут гибкие форматы работы вплоть до четырехдневной недели, заключила Лоикова.

Старкина Маргарита

