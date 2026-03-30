В РАН поддержали идею о шестидневной рабочей неделе по 12 часов

Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал идею перехода россиян на шестидневную неделю с 12-часовым рабочим днем, порекомендовав делать это дифференцированно. Его слова передает РИА Новости.

"Уже часть экономики нашей перешла давно (на такой график. – Прим. ред.), они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет. А что касается всех остальных отраслей, во всяком случае большинство в принципе может это сделать", – подчеркнул академик.

Он отметил, что переход на такой график необходимо обосновать. По словам Онищенко, отрасли промышленности, создающие материальные блага, занимающиеся переработкой и добыванием, могут перейти на шестидневную работу по 12 часов.

Однако люди должны будут получать компенсацию и максимальные возможности для восстановления после работы, добавил эксперт. Он также выразил уверенность в необходимости работать для того, чтобы страна "не упала в рецессию".

С предложением об увеличении рабочей недели выступил российский миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, такие меры помогут быстрее адаптироваться к внешним ограничениям и ускорить экономическую трансформацию.

При этом в Госдуме раскритиковали идею предпринимателя. Глава комитета нижней палаты парламента по труду Ярослав Нилов подчеркнул, что любые изменения трудового законодательства должны обсуждаться в рамках трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства.

