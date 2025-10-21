Психолог Сурина: для адаптации к шестидневке важно соблюдать режим дня

Фото: 123RF/imagesource

Для адаптации к шестидневному режиму важно соблюдать режим дня, высыпаться и делать утреннюю зарядку. Это позволит повысить уровень энергии и выносливости за счет выработки дофамина и тестостерона, рассказала в беседе с Москвой 24 кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

Особое внимание она рекомендовала уделить питанию: вместо сладкого включить в рацион сложные углеводы, например крупы, а также ягоды, фрукты и белковые продукты. Таким образом удастся поддерживать ресурсное состояние организма в течение более длительного рабочего периода, указала эксперт.

По ее словам, разовое появление в графике шестидневной рабочей недели обычно не оказывает серьезного влияния на ментальное здоровье.

"Однако психика функционирует по определенным схемам, и при привычном трудовом графике шестой день может восприниматься как выходной, что вызывает внутренний диссонанс", – сказала она.

Специалист отметила, что к концу недели накапливается моральная усталость, возникает ощущение бесконечности рабочих будней. Сильного выгорания, как правило, не происходит, однако характерны состояния общей усталости и неопределенности, желание поскорее завершить дела.

"Работоспособность закономерно снижается к концу недели – даже в рамках стандартной пятидневки. В пятницу и субботу в таких ситуациях сотрудники часто трудятся формально, стараются перепоручить задачи или избежать нагрузок, поскольку организм уже настроен на отдых", – уточнила психолог.

Она пояснила, что если не снизить нагрузку, то возникает перенапряжение. Организм, не привыкший к работе в субботу, не может расслабиться. В связи с этим могут возникнуть головные боли и повышенная утомляемость. Некоторые также начинают потреблять больше сладкого, пытаясь стимулировать мозг за счет глюкозы и дофамина, указала специалист.

Ближайшая шестидневка ожидает россиян на следующей неделе. Работать предстоит с 27 октября по 1 ноября, а отдыхать – 2, 3 и 4-го числа. Изменение рабочего графика связано с празднованием Дня народного единства.