Минтруд: в РФ не стоит ждать введения четырехдневки

Ожидать введения четырехдневной недели на федеральном уровне не стоит, так как ряд отраслей в РФ испытывают дефицит в сотрудниках. Об этом в беседе с ТАСС сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Мы ставим для себя очень амбициозную задачу активного вовлечения молодежи в трудовые ресурсы, начиная со студенческой скамьи. Но при этом даже с учетом нашей активной работы, с учетом тех целевых показателей, которые мы перед собой ставим, мы все равно понимаем, что у нас в отдельных отраслях будет существовать напряженность", – объяснил глава ведомства.

В условиях нехватки кадров работники получают возможность зарабатывать больше за счет востребованности профессии. При этом работодатели также готовы платить за квалификацию сотрудника, так как это поможет предприятию стать еще более привлекательным.

Котяков объяснил, что четырехдневная или даже трехдневная рабочие недели в России обычно являются вынужденной мерой работодателя. Например, из-за проблем со сбытом продукции либо из-за перенастройки технологического цикла и замены части оборудования.

"У нас сегодня трудовое законодательство сформировано достаточно гибко. То есть у нас по нормам, предусмотренным в Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе, есть возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем", – заключил Котяков.

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что рынок труда в России естественным образом двигается в сторону четырехдневной рабочей недели. Однако такой формат подойдет далеко не для всех профессий.

По версии некоторых экспертов, если в РФ примут модель сокращенного времени с сохранением полной оплаты, то это может спровоцировать рост издержек бизнеса из-за найма дополнительных сотрудников. При этом 61% россиян полагают, что сокращение рабочей недели до четырех дней положительно повлияет на их настроение, поскольку за счет этого уменьшится уровень стресса.

