RTHK: свыше 300 человек эвакуировали из-за пожара в жилом комплексе в Гонконге

Фото: ТАСС/Евгений Пахомов

Свыше 300 эвакуированы из-за пожара в жилом комплексе Yoho Town в Гонконге, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание за 20 минут. На месте происшествия были обнаружены мужчина и женщина без сознания.

Они были доставлены в больницу, где мужчина скончался. Женщина находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Правоохранительные органы устанавливают всее обстоятельства произошедшего.

Ранее пожар произошел в жилом комплексе Гонконга, расположенном в районе Тай По. Огонь распространился на соседнее здание, в котором проживают примерно 4 тысячи человек.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены 767 пожарных, 400 полицейских, 128 единиц пожарной техники и 57 машин скорой помощи.

Согласно официальным данным, более 700 жителей пострадавшего дома разместили в пяти временных пунктах размещения. В результате пожара погибли 159 человек.