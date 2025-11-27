Форма поиска по сайту

27 ноября, 15:24

Происшествия

В МИД РФ выразили соболезнования в связи с пожаром в ЖК Гонконга

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия выражает соболезнования в связи с жертвами пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге, сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и оперативного устранения последствий", – указала дипломат.

Она добавила, что в настоящий момент информации о пострадавших гражданах России нет. Однако российские загранучреждения, которые находятся в Китае, продолжают следить за ситуацией.

О пожаре, вспыхнувшем в жилом комплексе в районе Тай По, стало известно 26 ноября. В 8 высотных зданиях, на которые перекинулось пламя, жили примерно 4 тысячи человек.

На месте ЧП работали 767 пожарных, 400 полицейских и 128 пожарных машин. Возгоранию присваивали самый высокий уровень опасности – 5-й.

Большинство людей удалось вывести из строений, также были организованы временные убежища для жильцов. По последним данным, в результате происшествия погибли 55 человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал от местных властей принять все меры для минимизации жертв и ущерба. Он также выразил свои соболезнования семьям погибших.

По делу о непреднамеренном убийстве обвиняются трое высокопоставленных сотрудников строительной компании, которая проводила ремонт в жилом комплексе. Согласно предварительному расследованию, защитные сетки, брезент и пластиковые листы не соответствовали стандартам пожарной безопасности.

Новости мира: число жертв пожара в Гонконге достигло 55 человек

