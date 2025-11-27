CCTV: число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 55

Фото: ТАСС/АР/Chan Long Hei

Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court Гонконга увеличилось до 55, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Возгорание стало сильнейшим за последние 17 лет.

Пожар вспыхнул в ЖК в районе Тай По 26 ноября. В 8 высотных зданиях, на которые перекинулось пламя, жили примерно 4 тысячи человек.

На месте происшествия работали 767 пожарных, 400 полицейских и 128 пожарных машин. Также были вызваны 57 карет скорой помощи. Возгоранию был присвоен самый высокий уровень опасности – 5-й.

Причины пожара еще предстоит установить. Власти указывали, что большинство людей удалось вывести из строений. Организованы временные убежища для жильцов. В Генконсульстве России уточнили, что данных о россиянах, пострадавших при пожаре, не поступало.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал от местных властей принять все меры для минимизации жертв и ущерба. Он также выразил свои соболезнования семьям погибших.

