Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 11:12

Происшествия
Главная / Новости /

CCTV: число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 55

Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 55

Фото: ТАСС/АР/Chan Long Hei

Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court Гонконга увеличилось до 55, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Возгорание стало сильнейшим за последние 17 лет.

Пожар вспыхнул в ЖК в районе Тай По 26 ноября. В 8 высотных зданиях, на которые перекинулось пламя, жили примерно 4 тысячи человек.

На месте происшествия работали 767 пожарных, 400 полицейских и 128 пожарных машин. Также были вызваны 57 карет скорой помощи. Возгоранию был присвоен самый высокий уровень опасности – 5-й.

Причины пожара еще предстоит установить. Власти указывали, что большинство людей удалось вывести из строений. Организованы временные убежища для жильцов. В Генконсульстве России уточнили, что данных о россиянах, пострадавших при пожаре, не поступало.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал от местных властей принять все меры для минимизации жертв и ущерба. Он также выразил свои соболезнования семьям погибших.

Новости мира: число жертв пожара в Гонконге достигло 55 человек

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика