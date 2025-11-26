Генконсульство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших при пожаре в Гонконге

Фото: TASS/Zuma

Данных о россиянах, пострадавших при пожаре в Гонконге, пока не поступало. Об этом в беседе с ТАСС заявила глава пресс-службы Генконсульства РФ, консул Екатерина Богучарская.

"Генеральное консульство России в Гонконге отслеживает ситуацию с этим масштабным пожаром", – сказала она.

Вместе с тем председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для тушения возгорания, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). При этом лидер страны потребовал от местных властей принять все меры для минимизации жертв и ущерба. Он также выразил свои соболезнования семьям погибших.

Сразу восемь высотных зданий комплекса "Ван Фук Корт" в районе Тай По загорелись 26 ноября. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. Всего в комплексе, по данным СМИ, находится почти 2 тысячи квартир, в которых проживает порядка 4 тысяч человек.

Как выяснили журналисты, из-за пожара уже погибли как минимум 12 человек, еще 16 пострадали. Для тушения возгорания привлечены 767 пожарных, 400 полицейских, 128 пожарных машин и 57 карет скорой помощи.

