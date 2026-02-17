Визажист из России сделала макияж дочери Трампа

Фото: телеграм-канал Murmyyyyau

Визажист из России Кристина Шнякина рассказала в своем телеграм-канале, что сделала макияж для дочери президента США Дональда Трампа Тиффани.

Девушка опубликовала видео, на котором запечатлена работа над образом дочери американского лидера. У Тиффани нанесены черные стрелки, а губы накрашены помадой светло-розового цвета.

Шнякина отметила, что дочь Трампа милая и красивая, она не волновалась "ни капельки".

"Буду внукам рассказывать", – подчеркнула визажист.

Кроме того, она рассказала РИА Новости, что Тиффани, "в отличие от многих клиентов", уважала труд мастера и делала все спокойно, без осуждений и пререканий. Например, она не сидела в телефоне и не занималась параллельно никакими делами, которые могли бы повлиять на конечный результат или усложнить работу.

Шнякина добавила, что работать с Тиффани было очень приятно и комфортно, и выразила сожаление из-за того, что не все клиенты "такого уровня" могут похвастаться похожим общением и отношением к людям, с которыми работают.

Ранее Трамп заявил, что, в отличие от своего первого президентского срока, не будет назначать своих детей на должности при администрации. Он пояснил, что этот опыт оказался слишком болезненным для его семьи, в результате они "прошли через ад". Во время первого президентского срока Трампа его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер были ключевыми советниками.

