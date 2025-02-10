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Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который занимается поставками помощи на Украину через границу с Румынией. Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным СМИ, ранее Моббс возмущалась в соцсетях, что при бывшем американском президенте Джо Байдене помощь Киеву якобы медленно предоставлялась. Кроме того, уточнило издание, фонд стал спонсором визита Келлога на Украину в январе 2023 года.

В свою очередь, военный эксперт Евгений Норин заявил, что если Украина станет призывать молодежь, то это будет "выстрел в свое будущее". По его мнению, у Киева почти исчерпался мобилизационный ресурс, а призыв граждан до 25 лет является возможностью пополнить ряды ВСУ.

"Это стрельба самим себе в будущее, а социальное напряжение вырастет скачкообразно. Поэтому им тяжело решиться, но в мировом масштабе оно логично – страны мира воюют молодыми", – цитирует Норина радио КП.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал, что Москва пока не видит каких-либо изменений на практике в курсе Вашингтона на украинском направлении. По его данным, попытки представить все так, что Россия должна пойти на уступки, если она заинтересована в урегулировании, не ослабеют. Позиция российской стороны четко и прямо изложена Владимиром Путиным, напомнил дипломат.