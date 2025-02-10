МИД РФ не увидел изменений курса США на украинском направлении

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Россия пока не видит каких-либо изменений на практике в курсе США на украинском направлении. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, попытки представить все так, что РФ должна пойти на уступки, если она заинтересована в урегулировании, не слабеют.

"Между тем позиция, которую мы отрабатывали и будем отрабатывать дальше, она весьма четко и прямо изложена президентом (России Владимиром Путиным. – Прим. ред). Происходят определенные сдвиги в ситуации на земле, которые тоже нельзя не учитывать", – цитирует Рябкова ТАСС.

Как отметил дипломат, Москве нужно добиться от новой администрации США понимания и признания того, что без разрешения проблем не удастся договориться.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заверял, что США ведут "очень конструктивные переговоры" с Россией и Украиной об урегулировании конфликта. Он выражал надежду, что конфликт завершится уже в недалеком будущем.

При этом полную информацию о прогрессе по данному вопросу в США пока не готовы раскрыть. Об этом заявлял советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц. Он отмечал, что половина мира пытается помочь Трампу завершить конфликт справедливым образом.

