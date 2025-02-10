10 февраля, 14:52Политика
МИД РФ не увидел изменений курса США на украинском направлении
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Россия пока не видит каких-либо изменений на практике в курсе США на украинском направлении. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, попытки представить все так, что РФ должна пойти на уступки, если она заинтересована в урегулировании, не слабеют.
"Между тем позиция, которую мы отрабатывали и будем отрабатывать дальше, она весьма четко и прямо изложена президентом (России Владимиром Путиным. – Прим. ред). Происходят определенные сдвиги в ситуации на земле, которые тоже нельзя не учитывать", – цитирует Рябкова ТАСС.
Как отметил дипломат, Москве нужно добиться от новой администрации США понимания и признания того, что без разрешения проблем не удастся договориться.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заверял, что США ведут "очень конструктивные переговоры" с Россией и Украиной об урегулировании конфликта. Он выражал надежду, что конфликт завершится уже в недалеком будущем.
При этом полную информацию о прогрессе по данному вопросу в США пока не готовы раскрыть. Об этом заявлял советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц. Он отмечал, что половина мира пытается помочь Трампу завершить конфликт справедливым образом.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине