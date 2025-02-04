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04 февраля, 22:43

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Советник по нацбезопасности Уолц: мир пытается помочь Трампу завершить конфликт на Украине

В команде Трампа рассказали о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

В США пока не готовы говорить о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. Об этом в беседе с Fox News заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц.

По словам Уолца, половина мира пытается помочь президенту США Дональду Трампу завершить конфликт справедливым образом.

"Мы получаем всевозможные отклики, но сегодня у меня нет ничего, что можно было бы подтвердить или раскрыть", – сказал советник по нацбезопасности.

Кроме того, Уолц отказался говорить о возможной площадке для переговоров Владимира Путина и Трампа. Он призвал с осторожностью относиться к подобным сообщениям.

Ранее Трамп указал, что США ведут с Россией серьезное обсуждение о завершении украинского конфликта. Говоря о перспективе разговора с Владимиром Путиным, он уточнил, что в ходе общения, возможно, получится сделать "что-то существенное". Американский лидер также заявил, что в вопросе урегулирования конфликта был достигнут большой прогресс.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подвижек по вопросу организации контактов между Россией, США и Украиной пока нет. Политик связал слова Трампа с процессом внутреннего планирования в Вашингтоне.

Путин выразил готовность к диалогу с Трампом по урегулированию украинского конфликта

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