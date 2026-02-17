Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 19:38

Политика

В США предложили провести переговоры по стратегической стабильности

Фото: depositphotos/eabff

Администрация Вашингтона предложила провести многосторонние переговоры по стратегической стабильности. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа.

"После истечения срока действия нового договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений <...> США предлагают провести многосторонние переговоры по стратегической стабильности для обеспечения контроля над вооружениями в будущем", – цитирует его ТАСС.

По словам Йа, многосторонний подход поспособствует исключению бесконтрольной гонки ядерных вооружений, ограничению их наращивания и решению вопросов по ядерному оружию.

При этом, как отметил госсекретарь, Вашингтон не исключает возможности достижения понимания с Москвой и Пекином по проведению ядерных испытаний и соответствующего механизма контроля.

"И да, я согласен, что есть вещи, о которых мы, если говорить об этих переговорах о стратегической стабильности, немного заглядывая в будущее, могли бы подумать творчески", – добавил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что участие КНР в переговорах по контролю над ядерным оружием – суверенное дело Пекина. Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп настойчиво хотел привлечь Китай к переговорам еще во время своего первого президентского срока.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) больше не действует между Россией и США с 5 февраля 2026 года. Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона, обладающих подавляющей частью мирового ядерного арсенала, не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

Россия и США в Абу-Даби договорились соблюдать ДСНВ еще полгода

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика