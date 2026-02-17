В США предложили провести переговоры по стратегической стабильности

Фото: depositphotos/eabff

Администрация Вашингтона предложила провести многосторонние переговоры по стратегической стабильности. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа.

"После истечения срока действия нового договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений <...> США предлагают провести многосторонние переговоры по стратегической стабильности для обеспечения контроля над вооружениями в будущем", – цитирует его ТАСС.

По словам Йа, многосторонний подход поспособствует исключению бесконтрольной гонки ядерных вооружений, ограничению их наращивания и решению вопросов по ядерному оружию.

При этом, как отметил госсекретарь, Вашингтон не исключает возможности достижения понимания с Москвой и Пекином по проведению ядерных испытаний и соответствующего механизма контроля.

"И да, я согласен, что есть вещи, о которых мы, если говорить об этих переговорах о стратегической стабильности, немного заглядывая в будущее, могли бы подумать творчески", – добавил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что участие КНР в переговорах по контролю над ядерным оружием – суверенное дело Пекина. Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп настойчиво хотел привлечь Китай к переговорам еще во время своего первого президентского срока.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) больше не действует между Россией и США с 5 февраля 2026 года. Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона, обладающих подавляющей частью мирового ядерного арсенала, не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

