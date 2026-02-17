Unilad: врачи три года игнорировали симптомы рака у девушки из США

Фото: depositphotos/dml5050

Женщине в США диагностировали онкологию после того, как врачи три года игнорировали симптомы, сообщает Unilad.

26-летняя Тейлор Шейб рассказала, что заметила уплотнение на шее несколько лет назад. Со временем оно становилось более заметным, вызывая тревогу. Она добавила, что окружающие не сразу замечали изменение, однако шишка стала постоянным источником беспокойства.

Тем не менее врачи неоднократно указывали на то, что образование не требует срочного вмешательства, поскольку является доброкачественным. Женщина проходила обследования регулярно, в том числе УЗИ, и сдавала анализы крови, но каждый раз получала рекомендации без назначения дополнительных визитов.

Когда шишка на левой доле щитовидной железы достигла 5,7 сантиметра и начала вызывать физический дискомфорт, Шейб решилась на ее удаление. Однако перед этим она получила результаты исследования, в которых был указан подтвержденный диагноз – онкологическая карцинома щитовидной железы.

Женщина призналась, что эта новость стала для нее серьезным потрясением. Кроме того, от онкологических заболеваний страдали ее мать и бабушка. Несмотря на позднюю диагностику, врачи заверили, что данная форма рака поддается контролю и не отличается высокой агрессивностью.

Шейб отметила, что настроена оптимистично относительно лечения, а также указала на то, что получает поддержку от мужа, семьи и друзей.

