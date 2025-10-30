Британец узнал об онкологии, когда сломал шею после удара пальцем ноги о стул

Фото: depositphotos/sudok1

Житель Великобритании узнал о неизлечимой форме рака, когда сломал шею, ударившись пальцем ноги о стул, передает The Manchester Evening News.

62-летний Пол Энглисс, проживающий на северо-востоке Лондона, списывал "очень сильную боль в пояснице" на усталость, справляясь с ней с помощью компрессов и обезболивающих средств. Осенью прошлого года он ударился пальцем ноги о стул в спальне – это вызвало "ударную волну" и привело к перелому третьего шейного позвонка.

В результате в отделении неотложной помощи пациенту поставили диагноз "миелома". Это злокачественное заболевание крови, при котором "неправильные" клетки вытесняют нормальные, а также производят аномальный белок, что приводит к повреждению костей, поражению почек и нарушению в работе иммунитета.

Энглисс рассказал, что врачи обнаружили в его позвоночнике около 28 отверстий. Однако онкология была найдена на ранней стадии, поэтому мужчина смог быстро пройти курс химиотерапии. В настоящий момент у него наступила ремиссия.

