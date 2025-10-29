Екатеринбургские врачи спасли мужчину, неделю игнорировавшего инсульт

Фото: minzdrav.midural.ru

Екатеринбургские врачи спасли вахтовика, который неделю игнорировал проявления инсульта. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

"Житель Байкаловского муниципального района приезжал в Екатеринбург на вахты и перед каждым выходом на работу проходил медосмотр. О тревожных симптомах, указывающих на инсульт (временной потере движений, речи, слуха), уралец врачам не говорил, поскольку недомогание то проходило, то возобновлялось", – отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что причиной стал тромб.

При этом мужчина не обращал внимания на симптомы, даже когда рука переставала работать на четыре часа. Коллеги заметили опасность и вызвали скорую помощь.

В результате врачи выявили тромбоз и полное закрытие сосуда в труднодоступной области головного мозга. Специалисты удалили тромб и поставили стент. После этого симптомы у мужчины прошли.

