Кадыров сообщил, что провел плодотворную встречу с Керимовым

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что встретился в Москве с членом комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейманом Керимовым.

Кадыров назвал сенатора "братом". Он также охарактеризовал их встречу как "плодотворную".

"Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы", – отметил глава Чечни, пожелав сенатору успехов во всех делах и начинаниях.

Ранее Кадыров заявил о готовности принять участие в выборах лидера республики в следующем году. По его словам, он пойдет на выборы при условии, если его поддержат Владимир Путин и народ.

Кадыров также заявлял, что является помощником и верным соратником российского лидера во всех направлениях. Он отметил, что это касается вопросов обеспечения безопасности России, политического развития и многого другого.

