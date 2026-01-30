30 января, 21:34Политика
Кадыров сообщил, что провел плодотворную встречу с Керимовым
Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что встретился в Москве с членом комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейманом Керимовым.
Кадыров назвал сенатора "братом". Он также охарактеризовал их встречу как "плодотворную".
"Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы", – отметил глава Чечни, пожелав сенатору успехов во всех делах и начинаниях.
Ранее Кадыров заявил о готовности принять участие в выборах лидера республики в следующем году. По его словам, он пойдет на выборы при условии, если его поддержат Владимир Путин и народ.
Кадыров также заявлял, что является помощником и верным соратником российского лидера во всех направлениях. Он отметил, что это касается вопросов обеспечения безопасности России, политического развития и многого другого.