Кадыров заявил, что является верным соратником Путина во всех направлениях

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что является помощником и верным соратником Владимира Путина во всех направлениях. Об этом он сообщил РИА Новости.

Кадыров не раз указывал, что является "пехотинцем Путина", который готов выполнить приказ любой сложности. По словам главы Чечни, это касается вопросов обеспечения безопасности России, политического развития и многого другого.

Ранее Кадыров, представляя военнослужащих в Российском университете спецназа, сообщил, что все бойцы полностью экипированы и снабжены необходимой техникой. Он добавил, что в этом нет его личной заслуги, поскольку он "только пехотинец".

После Путин заявил, что считает себя таким же пехотинцем, как и все те, кто отстаивает интересы России, в том числе в зоне спецоперации.

Кроме того, президент сообщал, что Кадыров может гордиться результатами развития республики за последние годы. В частности, он отмечал, что российские солдаты, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют на фронте.

