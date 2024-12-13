Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Владимир Путин наградил лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Кадыров внес весомый вклад в развитие обороноспособности РФ и укрепление российской государственности. Кроме того, были отмечены его достижения в социально-экономическом развитии республики.

Накануне Путин вручил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному "Золотую Звезду" Героя России. Церемония прошла в Кремле.

Также глава государства присвоил звание Героя Труда РФ композитору Александре Пахмутовой, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и депутату Госдумы Владимиру Ресину. Этого же звания удостоен гендиректор Ростовского вертолетного производственного комплекса ПАО Роствертол имени Б. Н. Слюсаря Петр Мотренко.

