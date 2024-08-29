Сыну Кадырова Эли присвоили медаль "За заслуги перед республикой"

Фото: телеграм-канал "ЛОРД"

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли был удостоен медали "За заслуги перед Чеченской Республикой". Об этом сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов.

17-летний Эли Кадыров является гендиректором спортивного клуба "АХМАТ", а также президентом Федерации бокса Чечни. По словам Даудова, он хорошо зарекомендовал себя, несмотря на молодой возраст.

"Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов", – написал Даудов в своем телеграм-канале.

Ранее еще одному сыну Кадырова Адаму, занимающему пост начальника отдела обеспечения безопасности руководителя региона, вручили высшую награду Чечни – орден Кадырова.

В мае Рамзан Кадыров назначил своего старшего сына Ахмата министром по физической культуре и спорту региона. Занимавшего эту должность ранее Ису Ибрагимова перевели на пост заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР.

