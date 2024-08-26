Сыну Кадырова Адаму вручили высшую награду Чечни

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Сыну главы Чечни Адаму Кадырову, занимающему пост начальника отдела обеспечения безопасности руководителя региона, вручили высшую награду Чечни – орден Кадырова. Об этом сообщил министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он добавил, что вручение награды является заслуженным признанием высоких нравственных качеств Адама и преданности делу.

"Пусть эта высокая награда станет символом его преданности и постоянного стремления к высоким целям. Желаю Адаму Кадырову дальнейших успехов, вдохновения и благополучия на его пути!" – написал Дудаев в своем телеграм-канале.

В июне племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Черхигова назначили на должность министра транспорта, связи и цифрового развития региона. При этом ранее Черхигов занимал пост председателя комитета правительства Чечни по дошкольному образованию.

Незадолго до этого стало известно, что старший сын Кадырова Ахмат был назначен министром по физической культуре и спорту региона.