Сын Кадырова Адам опубликовал фотографию с Путиным

Фото: телеграм-канал "Адам Кадыров"

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, опубликовал в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию с Владимиром Путиным. Об этом сообщает News.ru.

На снимке подросток позирует с российским президентом на фоне трапа самолета.

Ранее глава Чечни назначил Адама куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Путина в Гудермесе. По словам Кадырова-старшего, такое решение он принял по просьбе руководителя РУС Байбетара Вайханова. Он выразил уверенность, что Адам "отлично справится с возложенными обязанностями".

До этого председатель парламента Чечни Магомед Даудов наградил сыновей Кадырова – Ахмата, Эли и Адама – орденом "Даймехкан Сий" ("Честь Родины"). Этот орден – высшая награда парламента Чечни, который вручают за выдающиеся достижения в области развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной деятельности.

