Старший сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 18-летнего сына Ахмата Кадырова министром по физической культуре и спорту региона. Об этом глава республики написал в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, занимавшего эту должность ранее Ису Ибрагимова перевели на пост заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР.

Кадыров сообщил и о других изменениях. Так, Рамзан Висмурадов возглавил региональное министерство по делам молодежи, а на пост министра промышленности и энергетики республики был назначен Темирлан Хучиев. При этом Хоза Бурсагов и Альберт Рабуев рекомендованы на посты глав Ачхой-Мартановского и Итум-Калинского районов соответственно.

"Они приступят к исполнению своих обязанностей после предусмотренной законодательством процедуры одобрения", – добавил глава ЧР.

Ранее спикер парламента Чечни Магомед Даудов, занимавший эту должность девять лет, сложил с себя полномочия. До этого 16-летний сын Кадырова Адам стал первым замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике республики. Перед этим Кадыров-младший возглавлял совет отделения общероссийского движения "Движение первых" Чечни.