Путин заявил, что Кадыров может гордиться результатами развития Чечни

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Владимир Путин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития республики за последние годы.

Также глава государства отметил, что российские солдаты, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне спецоперации. По словам президента, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов часто упоминает военнослужащих, которых готовили в регионе.

В свою очередь, Кадыров подчеркнул, что все поставленные Путиным цели в зоне СВО выполняются с полной отдачей. Глава Чечни добавил, что из республики в зону специальной военной операции отправились свыше 55 тысяч бойцов, из них более 20 тысяч добровольцев.

Помимо этого, Кадыров сообщил Путину, что экономические показатели региона увеличились на 32%, промышленное производство – на 47%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава Чечни примет участие в международных встречах Путина. По словам официального представителя Кремля, Кадыров будет участвовать в расширенном составе переговоров с некоторыми делегациями.