Песков: Кадыров примет участие в ряде международных встреч Путина

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Глава Чечни Рамзан Кадыров примет участие в международных встречах Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кадыров будет принимать участие в расширенном составе переговоров с некоторыми делегациями", – сказал представитель Кремля.

Всего в графике российского лидера на 7–10 мая запланировано более 15 международных встреч. В среду, 7 мая, Путин проведет переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, а также пообщается с президентами Кубы, Монголии и Республики Конго – Мигелем Диас-Канелем, Ухнаагийн Хурэлсухом и Дени Сассу-Нгессо.

Как ранее рассказал Песков, в Кремле готовится торжественный прием в честь 80-летия Победы. Участие в мероприятии примут главы иностранных делегаций и почетные гости. Как отметил пресс-секретарь президента, главу государства ожидает череда переговоров и двусторонних встреч официальных форматов.

Празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве посетят 29 лидеров стран мира. В частности, на парад приедут главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Вьетнама, Египта, Зимбабве, КНР и других государств.