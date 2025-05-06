Ушаков рассказал о приглашении посла США на парад Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Приглашение на парад Победы было направлено послу США в России Линн Трейси, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ушакова, пока не ясно, будет ли американская сторона представлена на праздновании годовщины Победы в Великой Отечественной войне на официальном уровне. При этом парад на Красной площади в Москве посетят несколько ветеранов из США.

Ушаков также отметил, что на мероприятии будут присутствовать 29 лидеров стран мира. В частности, на парад приедут главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Кроме того, ожидается присутствие лидеров Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо и Венесуэлы.

Помимо них, мероприятие посетят главы Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Ушаков добавил, что в параде Победы примут участие расчеты 13 стран. В частности, по Красной площади пройдут расчеты Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Мьянмы, Узбекистана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Азербайджана, а также Казахстана, КНР, Киргизии и Лаоса.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в честь 80-летия Победы в Кремле готовится торжественный прием. В мероприятии примут участие главы иностранных делегаций и почетные гости.

К марафону встреч с многочисленными иностранными визитерами, которые прибудут в Москву, готовится и Владимир Путин, уточнил пресс-секретарь президента России.

