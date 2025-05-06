Песков рассказал о запланированном в честь Дня Победы приеме в Кремле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Кремле готовится торжественный прием в честь 80-летия Победы, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, участие в мероприятии примут главы иностранных делегаций и почетные гости. Одновременно с этим к марафону встреч с многочисленными иностранными визитерами, которые прибудут в Москву, готовится и Владимир Путин.

Как отметил Песков, в последующие четыре дня главу государства ожидает череда переговоров и двусторонних встреч официальных форматов.

Одним из первых Москву по приглашению Путина посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Он приедет 7–10 мая и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с тем на 9 Мая в столицу планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Также ожидаются визиты палестинского лидера Махмуда Аббаса, президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.