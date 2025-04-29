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29 апреля, 20:54

Политика

Лукашенко заявил, что не может не приехать в Москву на парад Победы

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может не приехать в Москву на парад Победы. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Путиным в Волгограде.

"Это впечатляющее место, без дрожи здесь невозможно. Благодарю еще раз за все эти светлые дни, что вы пригласили на парад. Мы не могли не приехать", – отметил Лукашенко.

Политик добавил, что планируется парад и в самой Белоруссии.

"Два президента привержены этому. Нам не тесно, нам не скучно. Мы делаем свое дело. Пожалуйста, кто хочет, пусть присоединяется", – добавил Лукашенко.

Помимо президента Белоруссии, в Москву на 9 Мая планируют приехать глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ожидаются также визиты председателя КНР Си Цзиньпина, палестинского лидера Махмуда Аббаса, президента Сербии Александра Вучича, премьер-министров Словакии и Индии Роберта Фицо и Нарендра Моди.

В Москве во вторник, 29 апреля, прошла первая ночная репетиция парада Победы. Некоторые улицы в городе были перекрыты, а заторы достигли 9 баллов из 10.

Движение транспорта ограничили в Москве из-за первой ночной репетиции парада Победы

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