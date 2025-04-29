Заторы в Москве достигли 9 баллов вечером 29 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Загруженность московских автомобильных дорог достигла 9 баллов из 10 вечером вторника, 29 апреля. Это следует из данных сервиса "Яндекс Пробки".

Некоторые улицы в центре города перекрыты. Движения транспорта нет на Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицах. Двустороннее движение действует на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке и на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

Согласно информации на 19:25 по московскому времени, движение транспорта затруднено по Садовому кольцу, некоторым бульварам и большей части Третьего транспортного кольца (ТТК). Скорость потока была снижена на некоторых набережных, на северо-западе, западе, юге и востоке Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

Кроме того, затрудненное движение фиксируется в направлении Подмосковья.

Ранее москвичей предупреждали, что схема движения временно изменится 29 апреля в связи с подготовкой ко Дню Победы. Например, для транспорта будут закрыты участки Садового кольца, улицы Новый Арбат и Большого Каменного моста. Ограничения будут действовать с 22:30 до завершения мероприятия.

С 23:30 не будет проезда на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта.

