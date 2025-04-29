Улицы столицы перекроют с 16:30 из-за подготовки к параду Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Схема движения в Москве временно изменится 29 апреля в связи с подготовкой ко Дню Победы. Автомобилисты также не смогут оставить машины на участках перекрытий. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

С 16:30 до 19:00 нельзя будет проехать и оставить автомобили на следующих участках:



Проектируемый проезд № 3502;

Шоссейный проезд;

улица Земляной Вал;

улица Марксистская;

улица Садовая-Черногрязская;

улица Садовая-Спасская;

улица Садовая-Каретная;

улица Большая Садовая;

улица Садовая-Кудринская.

В это же время движение будет перекрыто по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару. По Садовому кольцу транспорт не сможет проехать на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Ограничения распространяются на Маяковский тоннель и Оружейный переулок.



Фото: transport.mos.ru

С 17:30 до окончания мероприятий для транспорта будут недоступны следующие улицы:



Тверская;

1-я Тверская-Ямская;

Моховая;

Большая Никитская;

Болотная;

Садовническая;

Охотный Ряд;

Балчуг;

Солянка

Петровка.

Аналогичные ограничения коснутся центральных набережных, в том числе Гончарной, Котельнической, Устьинской, Софийской, Раушской, Болотной, Москворецкой, Кремлевской, Подгорской Садовнической и Кадашевской.



Фото: transport.mos.ru

В районе Таганской площади с 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля введут двустороннее движение в переулке Маяковского, Марксистском переулке и на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.



Фото: transport.mos.ru

Временные ограничения для транспорта также введут с 22:00 до окончания мероприятий на Тверском бульваре, Страстном бульваре от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от улицы Малой Дмитровки до Тверской.

Помимо этого, автомобилисты с 22:30 не смогут воспользоваться следующими улицами:



Серафимовича;

Большая Полянка;

Новый Арбат;

Воздвиженка;

Моховая;

Садовая-Кудринская;

Большая Садовая;

Садовая-Триумфальная;

Садовая-Каретная;

1-я Брестская;

2-я Брестская.

Такие же ограничения будут распространяться на Большой и Малый Каменные мосты, Новинский бульвар и Боровицкую площадь. Ограничения будут сняты после прохождения колонны.



Фото: transport.mos.ru

Вместе с тем с 23:30 и до окончания мероприятий ограничения будут действовать на следующих участках:



Большой и Малый Каменные мосты;

улица Воздвиженка;

улица Садовая-Кудринская;

улица Большая Садовая;

улица Садовая-Триумфальная;

улицы 1-я и 2-я Брестские;

улица Садовая-Каретная;

улица Садовая-Спасская;

улица Садовая-Черногрязская;

улица Марксистская;

улица Большая Полянка;

улица Новый Арбат;

улица Земляной Вал.

Аналогичное перекрытие коснется участка Волгоградского проспекта от Абельмановской до Люблинской улицы, Оружейного переулка, Проектируемого проезда № 3502 и Шоссейного проезда.



Фото: transport.mos.ru

С 17:30 пешеходы не смогут воспользоваться подземными переходами на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Тверской улицы. С 22:00 ограничения коснутся переходов в районе Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате. Москвичи смогут воспользоваться переходами после окончания мероприятий.

В связи с запланированными перекрытиями горожан попросили заранее планировать маршруты.

Для проезда техники, задействованной в параде Победы, на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади уже нанесли временную желтую разметку. Из-за этого водителей призвали к внимательности, поскольку обычный транспорт не может двигаться по специальной разметке.