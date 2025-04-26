Движение на улице Пруд-Ключики ограничат с 28 апреля до 8 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобильное движение ограничат на улице Пруд-Ключики в районе Лефортово. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения введут с 28 апреля до 11 июля на участках улицы Пруд-Ключики в районе дома 55, строение 8, до улицы Авиамоторная, а также с 11 июля до 8 сентября от дома 55, строение 8, до дома 55 по улице Авиамоторная.

Движение будет недоступно из-за работ по строительству инженерных сетей.

Ранее сообщалось, что в Москве с 22 апреля по 31 июля из-за строительных работ будет ограничено движение на участке дороги на улице Федора Черенкова.

Для движения будет недоступна одна полоса. Ограничение коснется участок от дома 69б по Волоколамскому шоссе до дома 8 на Покровской набережной. Кроме того, на этом участке будут введены временные ограничения на парковку.

