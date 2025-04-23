Движение транспорта ограничат в центре и на западе Москвы 27 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение транспорта временно перекроют в центре и на западе столицы 27 апреля из-за проведения Московского полумарафона. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 00:01 до 12:00 движения не будет на участке улицы Косыгина в сторону Университетской площади от проспекта Вернадского до Университетской площади. С 06:00 до 12:00 автомобили не смогут проехать улицу Косыгина от Воробьевского шоссе до проспекта Вернадского и от проспекта Вернадского до Ленинского проспекта.

С 07:00 до 13:00 будет перекрыт участок по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С 07:30 для движения транспорта будет недоступен мост Лужники и Комсомольский проспект, с 08:00 – улицы Хамовнический Вал и Лужники, Фрунзенская набережная и Новокрымский проезд.

С 08:30 ограничения начнут действовать на Лужнецкой и Пречистенской набережных, в Соймоновском проезде, а с 09:10 – на улице Остоженке.

Кроме того, на всех вышеуказанных улицах и набережных на время проведения Московского полумарафона нельзя будет парковаться. В связи с изменениями водителям рекомендовано планировать маршрут заранее.

Московский полумарафон состоится в выходные, 26 и 27 апреля. Участников ждут две дистанции на выбор – 5 километров или 21,1 километра. Всего на всех дистанциях ожидается до 28 000 бегунов. Примерно 52,8% зарегистрированных будут принимать участие в марафоне впервые. В первый день на старт выйдут участники забега на 5 километров, а на второй день – полумарафонцы и участники корпоративной и студенческой эстафет.

