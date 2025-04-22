В Москве пройдет полумарафон 26 и 27 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский полумарафон состоится в столице в выходные, 26 и 27 апреля, сообщила пресс-служба Бегового сообщества.

"В этом году участников снова ждут две дистанции на выбор – 5 километров или 21,1 километра, – корпоративная и студенческая эстафеты, Детский забег и, главное, время больших спортивных достижений", – рассказали в пресс-службе.

В первый день на старт выйдут участники забега на 5 километров, а на второй день – полумарафонцы и участники корпоративной и студенческой эстафет.



В пресс-службе сообщили, что всего на всех дистанциях ожидается до 28 000 бегунов. Примерно 52,8% зарегистрированных будут принимать участие в марафоне впервые. Из них около 25,9% еще ни разу не принимали участие в стартах, еще 26,9% – уже попробовали себя в забегах серии, но именно этот полумарафон посетят впервые.

"В корпоративной эстафете участие планируют принять 90 команд, это весь доступный лимит", – сказали в пресс-службе, добавив, что это на 25 больше, чем в 2024 году.

Там уточнили, что в этом году интерес у студентов к эстафетам заметно вырос. Они заранее бронировали места, и организаторам пришлось формировать лист ожидания. На старт готовятся выйти 50 студенческих команд. Также около 2 000 регистраций на полумарафоне предусмотрены для людей с инвалидностью и ветеранов боевых действий. Организаторы сделали для них участие бесплатное и все расходы взяли на себя.

В пресс-службе сообщили, что из-за растущей популярности в этом году трасса полумарафонской дистанции будет линейной. Забег на 5 километров пройдет на территории "Лужников", а старт и финиш будут расположены на Северной площади рядом с Малой спортивной ареной.

Присоединятся к спортивному празднику и начинающие спортсмены от 4 до 13 лет. Для них 26 апреля пройдет традиционный Детский забег, без помощи родителей дети преодолеют дистанции 400 метров и 800 метров.

"Церемонию награждения проведут для трех первых мальчиков и девочек в каждой возрастной группе. Ну а все маленькие финишеры получат медали", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что экс-футболист, капитан сборной РФ, экс-полузащитник "Челси" и "Динамо" Алексей Смертин пробежал марафон в 250 километров по пустыне Сахара. В забеге также приняли участие около 1 тысячи участников.