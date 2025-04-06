Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 15:50

События

Около 6 тысяч человек приняли участие в забеге "Апрель" в Москве

Около 6 тысяч человек приняли участие в забеге "Апрель" в Москве

Сергей Собянин рассказал, как городской транспорт будет работать на Пасху

Огромные джерси с цифрой 8 и фамилией Овечкина установили в Москве

"Интервью": Татьяна Навка – о своей заветной мечте

Инсталляция в виде большой джерси перемещается по Москве в честь рекорда Овечкина

Гонка на собачьих упряжках "Берингия" прошла на Камчатке

Болельщики Александра Овечкина устроили стихийный праздник в Москве

Москва отпраздновала достижение хоккеиста Овечкина подсветкой и инсталляцией

На Патриарших прудах отметили рекорд Овечкина в НХЛ

Овечкин допустил, что может сыграть за "Динамо" в будущем

Снег и холод не помешали открыть беговой сезон в Москве. 6 апреля на территории олимпийского комплекса "Лужники" прошел массовый забег "Апрель". Мероприятие состоялось при поддержке столичного департамента спорта.

По оценке организаторов, на старт вышли около 6 тысяч человек. Среди них были как профессиональные спортсмены, так и новички, которые впервые решили попробовать свои силы на дистанции в 5 километров. Маршрут забега прошел рядом с Большой спортивной ареной "Лужники" по аллее Славы и Лужнецкой набережной.

О том, как жители города отметили начало нового бегового сезона, в прямом эфире рассказала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

Читайте также
спортгородвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика