Около 6 тысяч человек приняли участие в забеге "Апрель" в Москве

Снег и холод не помешали открыть беговой сезон в Москве. 6 апреля на территории олимпийского комплекса "Лужники" прошел массовый забег "Апрель". Мероприятие состоялось при поддержке столичного департамента спорта.

По оценке организаторов, на старт вышли около 6 тысяч человек. Среди них были как профессиональные спортсмены, так и новички, которые впервые решили попробовать свои силы на дистанции в 5 километров. Маршрут забега прошел рядом с Большой спортивной ареной "Лужники" по аллее Славы и Лужнецкой набережной.

О том, как жители города отметили начало нового бегового сезона, в прямом эфире рассказала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.