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07 апреля, 14:15

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На Патриарших прудах отметили рекорд Овечкина в НХЛ

На Патриарших прудах отметили рекорд Овечкина в НХЛ

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В столице отметили триумф хоккеиста Александра Овечкина – нападающий забросил 895 шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ, установив абсолютный рекорд. И хотя историческая игра прошла в США, праздничная атмосфера не обошла и Москву.

На Патриарших прудах появилась инсталляция в честь хоккеиста – прохожие уже фотографируются и делятся кадрами в соцсетях. Москвичи радуются вместе со всей страной, отмечая 20 лет яркой карьеры звезды мирового хоккея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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