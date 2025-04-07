На Патриарших прудах отметили рекорд Овечкина в НХЛ

В столице отметили триумф хоккеиста Александра Овечкина – нападающий забросил 895 шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ, установив абсолютный рекорд. И хотя историческая игра прошла в США, праздничная атмосфера не обошла и Москву.

На Патриарших прудах появилась инсталляция в честь хоккеиста – прохожие уже фотографируются и делятся кадрами в соцсетях. Москвичи радуются вместе со всей страной, отмечая 20 лет яркой карьеры звезды мирового хоккея.

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