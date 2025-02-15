Новости регионов: во Владивостоке прошел забег по льду Японского моря

Во Владивостоке состоялся забег по замерзшему Японскому морю. По словам организаторов, толщина льда на старте составляла 38 сантиметров, а в дальнем конце трассы – 60. Легкоатлеты использовали шипованные кроссовки, но теплая погода в Приморье повлияла на условия соревнований – лед начал превращаться в слякоть. В забеге приняли участие около 1 500 спортсменов из разных регионов России и других стран.

Тем временем в Кемеровской области ощутили последствия землетрясения в Республике Алтай. Подземные толчки магнитудой 5,7 почувствовали жители Новокузнецка, Прокопьевска и Киселевска. В домах тряслись люстры и стены, но серьезных повреждений зафиксировано не было.

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